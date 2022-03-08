徐玄新作一部接一部！《魔咒的戀人》搭檔羅人友化身幸運女神，與馬東錫合作《神聖之夜：惡魔獵人》扮演超能力者

徐玄的開年之作《解禁男女》大獲好評，其實還有兩部電影和電視劇正等待與大家見面，而且兩部都有奇幻元素，單看設定都讓人很期待了！

第一部新作是和羅人友合作的KBS奇幻浪漫劇《魔咒的戀人》，改編自同名網漫，講述一名運氣超差的男子與被財閥藏起來的幸運女神相遇、一起逃脫殘酷命運的故事。早在去年12月就殺青，最近剛剛確定上半年通過KBS播出。



徐玄飾演幸運女神「瑟菲」，擁有用手觸碰就能看到對方未來的神秘能力。曾因好奇而逃出秘密房間，與男主度過了夢幻般的一天後對她從未經歷過的世界產生夢想，為了解除詛咒而來到未知的世界。



男主「孔秀光」由羅人友飾演，是西東市場的魚販、擁有獨特的霉運，和瑟菲相遇那天之後失去了所有一切，過上和從前完全不同的生活，把不幸當做自己的宿命並選擇順從。



電視劇版由《月升之江》尹尚浩導演執導，《加油吧！李先生》《這個殺手演很大》（Luck Key）《情慾誘惑》編劇張允美改編劇本，是上半年最受期待的新劇之一。

另一部新作是驅魔電影《神聖之夜：惡魔獵人》，講述狩獵惡魔的暗黑解決師「神聖之夜」團隊與崇拜邪惡的集團進行鬥爭的故事，已經在去年9月殺青。



馬東錫飾演擁有岩石一般力量、 用拳頭狩獵惡魔的暗黑解決師「巴烏」（人名皆為音譯），徐玄飾演能夠感知並尋找惡魔的超能力者「沙朗」，李大衛飾演團隊的氣氛活躍者「金君」，慶收真飾演拜託「神聖之夜」拯救出現奇怪癥狀的妹妹的神經精神科醫生「鄭元」，鄭知蘇飾演身體被惡魔佔據的「恩瑞」。期待具體上映日期公開！



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