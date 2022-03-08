徐玄新作一部接一部！《魔咒的恋人》搭档罗人友化身幸运女神，与马东锡合作《神圣之夜：恶魔猎人》扮演超能力者

徐玄的开年之作《解禁男女》大获好评，其实还有两部电影和电视剧正等待与大家见面，而且两部都有奇幻元素，单看设定都让人很期待了！

第一部新作是和罗人友合作的KBS奇幻浪漫剧《魔咒的恋人》，改编自同名网漫，讲述一名运气超差的男子与被财阀藏起来的幸运女神相遇、一起逃脱残酷命运的故事。早在去年12月就杀青，最近刚刚确定上半年通过KBS播出。



徐玄饰演幸运女神「瑟菲」，拥有用手触碰就能看到对方未来的神秘能力。曾因好奇而逃出秘密房间，与男主度过了梦幻般的一天后对她从未经历过的世界产生梦想，为了解除诅咒而来到未知的世界。



男主「孔秀光」由罗人友饰演，是西东市场的鱼贩、拥有独特的霉运，和瑟菲相遇那天之后失去了所有一切，过上和从前完全不同的生活，把不幸当做自己的宿命并选择顺从。



电视剧版由《月升之江》尹尚浩导演执导，《加油吧！李先生》《这个杀手演很大》（Luck Key）《情欲诱惑》编剧张允美改编剧本，是上半年最受期待的新剧之一。

另一部新作是驱魔电影《神圣之夜：恶魔猎人》，讲述狩猎恶魔的暗黑解决师「神圣之夜」团队与崇拜邪恶的集团进行斗争的故事，已经在去年9月杀青。



马东锡饰演拥有岩石一般力量、 用拳头狩猎恶魔的暗黑解决师「巴乌」（人名皆为音译），徐玄饰演能够感知并寻找恶魔的超能力者「沙朗」，李大卫饰演团队的气氛活跃者「金君」，庆收真饰演拜托「神圣之夜」拯救出现奇怪症状的妹妹的神经精神科医生「郑元」，郑知苏饰演身体被恶魔占据的「恩瑞」。期待具体上映日期公开！



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