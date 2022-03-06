從《大發》《衣袖》到《三十九》連演7部大熱劇！姜末今過40歲才獲新人獎

新晉「搶鏡配角」姜末今存在感超足！

姜末今憑藉主演電影《燦實也多福》，2020~2021年連獲百想、青龍最佳女新人獎。 79年生的她年逾不惑之際，終於在打拚十餘年的演藝圈嶄露頭角。 近兩年在電視劇不斷露臉，映入觀眾眼簾。



姜末今演員在tvN《Mouse》飾演李昇基的姨母，在Netflix《魷魚遊戲》飾演李政宰的前妻，在KBS2《大發不動產》飾演守護張娜拉的朱事務長。





在MBC《衣袖紅鑲邊》飾演李俊昊的母親、文雅睿智的惠嬪。在Netflix 《寧靜海》飾演裴斗娜的姐姐、研究員宋遠璟，角色份量不多，但是故事背景中的重要角色。



在熱播中的JTBC《三十九》飾演孫藝真的姐姐，幽默風趣而不拘一格，劇中和孫藝真展現小吵小鬧的姐妹相處方式。



在新開播的tvN《軍檢察官多伯曼》飾演安普賢的姑姑兼刑警。 劇作如此緊湊多產，也是韓國綠葉演員中的勞模之一啊！



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