从《大发》《衣袖》到《三十九》连演7部大热剧！姜末今过40岁才获新人奖

新晋「抢镜配角」姜末今存在感超足！

姜末今凭藉主演电影《灿实也多福》，2020~2021年连获百想、青龙最佳女新人奖。 79年生的她年逾不惑之际，终於在打拚十余年的演艺圈崭露头角。 近两年在电视剧不断露脸，映入观众眼帘。



姜末今演员在tvN《Mouse》饰演李升基的姨母，在Netflix《鱿鱼游戏》饰演李政宰的前妻，在KBS2《大发不动产》饰演守护张娜拉的朱事务长。





在MBC《衣袖红镶边》饰演李俊昊的母亲、文雅睿智的惠嫔。在Netflix 《宁静海》饰演裴斗娜的姐姐、研究员宋远璟，角色份量不多，但是故事背景中的重要角色。



在热播中的JTBC《三十九》饰演孙艺真的姐姐，幽默风趣而不拘一格，剧中和孙艺真展现小吵小闹的姐妹相处方式。



在新开播的tvN《军检察官多伯曼》饰演安普贤的姑姑兼刑警。 剧作如此紧凑多产，也是韩国绿叶演员中的劳模之一啊！



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