《社內相親》泰武＆夏莉第2集就親上！花絮中，安孝燮表示：「這只是嘴唇碰到」期待兩人真正的Kiss！

SBS新劇《社內相親》在上周首播，首集全國收視為4.9%、第2集全國收視為6.5%，搞笑的劇情、演員們生動的演技，播出後也獲得好評。

第2集尾聲中，姜泰武（安孝燮 飾）找上申夏莉（金世正 飾）表示要和對方展開「契約戀愛」，還開車到她家拿出「契約戀愛」的合約，申夏莉因為不想欺騙會長、社長也不斷拒絕。沒想到剛好碰到弟弟（崔秉燦 飾）回家。緊急之下，情急之下申夏莉推開了姜泰武，但怕對方摔倒伸手去接，最後他們一起摔倒，申夏莉倒在姜泰武身上，還嘴對嘴親上 XD



公開的花絮中，為了高難度的場面，安孝燮和金世正很認真進行彩排。金世正：「好難啊！」安孝燮則表示一定可以做到。接著就是眾所期望嘴唇碰撞的戲，拍攝時兩人還笑場，之後花絮PD訪問他們：「你們拍了吻戲...」安孝燮：「吻戲？」金世正：「你說這是吻戲？」安孝燮：「只是嘴唇碰到而已。」那就...期待之後的吻戲啦 XD



在花絮中，也可以看到金世正、薛仁雅拍攝時，真的就像好姐妹一樣，非常有默契、興致也非常高昂。薛仁雅換和金旻奎拍攝時，她自己說：「感覺不同吧？和夏莉在一起時。」金旻奎也表示：「已經聽到興致停不下來的消息。」也期待兩人之後的花絮呢！



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