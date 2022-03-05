《社内相亲》泰武＆夏莉第2集就亲上！花絮中，安孝燮表示：「这只是嘴唇碰到」期待两人真正的Kiss！

SBS新剧《社内相亲》在上周首播，首集全国收视为4.9%、第2集全国收视为6.5%，搞笑的剧情、演员们生动的演技，播出后也获得好评。

第2集尾声中，姜泰武（安孝燮 饰）找上申夏莉（金世正 饰）表示要和对方展开「契约恋爱」，还开车到她家拿出「契约恋爱」的合约，申夏莉因为不想欺骗会长、社长也不断拒绝。没想到刚好碰到弟弟（崔秉灿 饰）回家。紧急之下，情急之下申夏莉推开了姜泰武，但怕对方摔倒伸手去接，最后他们一起摔倒，申夏莉倒在姜泰武身上，还嘴对嘴亲上 XD



公开的花絮中，为了高难度的场面，安孝燮和金世正很认真进行彩排。金世正：「好难啊！」安孝燮则表示一定可以做到。接著就是众所期望嘴唇碰撞的戏，拍摄时两人还笑场，之后花絮PD访问他们：「你们拍了吻戏...」安孝燮：「吻戏？」金世正：「你说这是吻戏？」安孝燮：「只是嘴唇碰到而已。」那就...期待之后的吻戏啦 XD



在花絮中，也可以看到金世正、薛仁雅拍摄时，真的就像好姐妹一样，非常有默契、兴致也非常高昂。薛仁雅换和金旻奎拍摄时，她自己说：「感觉不同吧？和夏莉在一起时。」金旻奎也表示：「已经听到兴致停不下来的消息。」也期待两人之后的花絮呢！



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