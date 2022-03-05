《少年法庭》金惠秀IG讚金武烈為最佳拍檔：「金武烈的說服力讓我動搖而中斷彩排」

自2月25日公開的Netflix劇集《少年法庭》口碑沸騰，劇情描述對於少年犯相當厭惡的法官沈恩錫（金惠秀飾）擔任少年法庭右陪席法官，期間所審理的多起少年犯事件背後的真相。

金惠秀所飾演的沈恩錫一角，在劇中是一位看起來很冷漠，不給任何人幫助，也不輕易透露內心想法，相當冷靜積極並埋首於每一個少年犯案件的法官，幾乎法院為家，對於犯錯的少年犯必定給予法律嚴懲。不過劇情後半段也帶出了她過往的傷痛，工作時氣勢高昂，但金惠秀也同時呈現回到家之後的細膩情感面。

在先前的訪談中她被問到選擇演出《少年法庭》的原因，以及拍攝時感到最困難的部分是什麼？金惠秀表示這部作品能夠讓媒體發揮效應，並且觀點不偏向任何一方，她認為相當可貴。雖然每部作品都竭盡全力演出，但《少年法庭》讓金惠秀在現場累到幾乎無法好好站著的程度，每一場戲拍攝完也都親自確認後再繼續。希望能呈現出令社會大眾都必須重視的問題。



金惠秀更透露某一場戲是她與金武烈共同面對受到家暴的問題少女，她與金武烈在劇中必須站在對立的角度，而那場戲在彩排時，金武烈的演出卻讓金惠秀內心動搖了，不過劇中的沈恩錫就算被說服，仍必須維持好自己的立場，但那一場戲讓金惠秀中斷了彩排並請求大家諒解，因為沈恩錫的堅定立場其實很難堅持下去，另外她在劇中身為法官，在面對受害者家屬時的戲碼也讓她覺得很有難度。

金惠秀更不吝大讚金武烈是相當優秀的演員，並且隨著《少年法庭》的劇情也可看出他在劇中漸漸散發出的魅力。法官大部分都是比較強硬的角色，但金武烈所飾演的車泰柱在四位法官中是屬於溫柔又真摯、安靜的法官，仔細看金武烈的演出細節就能發現非常細膩，完全融入這個人物，與剛強的法官們之間的對立與融合，他飾演了最重要的角色。



金武烈在《少年法庭》中的表現，讓金惠秀稱讚他非常聰明，並且相當真心又認真的完成工作，是一位相當值得學習的好搭檔。不僅金武烈，金惠秀也大力稱讚劇中的少年演員們，更特別提到了飾演白成友的李妍。她表示這位演員李妍的演出經歷並不算多，但當她試穿了劇中服裝站在鏡頭前，讓第一次見到她的金惠秀感到心跳加速，這就是活生生的白成友！更稱讚李妍是跨越了性別與年齡的潛力新演員。金惠秀接著還點名了許多少年新演員，包含第一次演戲就與她在街頭追逐的「韓睿恩」黃賢貞演員，雖然沒有演戲經驗表現卻如此亮眼，還有許多劇中受害者與家屬們，都讓金惠秀讚賞不已。



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