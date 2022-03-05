《少年法庭》金惠秀IG赞金武烈为最佳拍档：「金武烈的说服力让我动摇而中断彩排」

自2月25日公开的Netflix剧集《少年法庭》口碑沸腾，剧情描述对於少年犯相当厌恶的法官沈恩锡（金惠秀饰）担任少年法庭右陪席法官，期间所审理的多起少年犯事件背后的真相。

金惠秀所饰演的沈恩锡一角，在剧中是一位看起来很冷漠，不给任何人帮助，也不轻易透露内心想法，相当冷静积极并埋首於每一个少年犯案件的法官，几乎法院为家，对於犯错的少年犯必定给予法律严惩。不过剧情后半段也带出了她过往的伤痛，工作时气势高昂，但金惠秀也同时呈现回到家之后的细腻情感面。

在先前的访谈中她被问到选择演出《少年法庭》的原因，以及拍摄时感到最困难的部分是什么？金惠秀表示这部作品能够让媒体发挥效应，并且观点不偏向任何一方，她认为相当可贵。虽然每部作品都竭尽全力演出，但《少年法庭》让金惠秀在现场累到几乎无法好好站著的程度，每一场戏拍摄完也都亲自确认后再继续。希望能呈现出令社会大众都必须重视的问题。



金惠秀更透露某一场戏是她与金武烈共同面对受到家暴的问题少女，她与金武烈在剧中必须站在对立的角度，而那场戏在彩排时，金武烈的演出却让金惠秀内心动摇了，不过剧中的沈恩锡就算被说服，仍必须维持好自己的立场，但那一场戏让金惠秀中断了彩排并请求大家谅解，因为沈恩锡的坚定立场其实很难坚持下去，另外她在剧中身为法官，在面对受害者家属时的戏码也让她觉得很有难度。

金惠秀更不吝大赞金武烈是相当优秀的演员，并且随著《少年法庭》的剧情也可看出他在剧中渐渐散发出的魅力。法官大部分都是比较强硬的角色，但金武烈所饰演的车泰柱在四位法官中是属於温柔又真挚、安静的法官，仔细看金武烈的演出细节就能发现非常细腻，完全融入这个人物，与刚强的法官们之间的对立与融合，他饰演了最重要的角色。



金武烈在《少年法庭》中的表现，让金惠秀称赞他非常聪明，并且相当真心又认真的完成工作，是一位相当值得学习的好搭档。不仅金武烈，金惠秀也大力称赞剧中的少年演员们，更特别提到了饰演白成友的李妍。她表示这位演员李妍的演出经历并不算多，但当她试穿了剧中服装站在镜头前，让第一次见到她的金惠秀感到心跳加速，这就是活生生的白成友！更称赞李妍是跨越了性别与年龄的潜力新演员。金惠秀接著还点名了许多少年新演员，包含第一次演戏就与她在街头追逐的「韩睿恩」黄贤贞演员，虽然没有演戏经验表现却如此亮眼，还有许多剧中受害者与家属们，都让金惠秀赞赏不已。



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