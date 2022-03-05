希澈还是很不适应Ending！Super Junior〈Callin'〉初舞台Ending超害羞和一年前〈U〉一模一样

Super Junior各个出招，但还是不敌什么都没准备的金希澈～XDDD

长寿男团Super Junior近日携新特别单曲专辑《The Road : Winter for Spring》回归，3日在音乐节目《M Countdown》展开歌曲〈Callin'〉初舞台，Ending在Twitter再度引发话题。

始源什么都没做只是帅气凝视镜头，圭贤假装在喘（〈Callin'〉是抒情歌啊～），利特拿麦克风接电话……



然后轮到希澈，希澈整个人不知所措开始失笑，只能比出Super Junior手势害羞的挡住自己的脸。



有没有发现这画面似曾相识？一年前Super Junior在10辑《The Renaissance》回归秀上，希澈就是这副表情啊！无措地瞳孔地震最后忍不住笑出来！



Twitter网友忍不住合成希澈这两次经典的Ending，兴奋且感动喊著：「尴尬又害羞的Ending妖精金希澈回归了」。此文转推近2000次，有粉丝吐槽希澈都出道16年了还是会有这种尴尬时刻，也有粉丝把焦点放在希澈16年来都不变的美貌，惊叹他要40了还是一如既往。



▼快来看Super Junior此次〈Callin'〉回归舞台（按：希澈的Ending仅直播限定）吧！一年前的〈U〉也附上！





*复习Super Junior过往Ending花样：

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