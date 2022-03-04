4月就追這部！《Again My Life》公開「熱血檢察官」李準基海報：壓倒性的存在感＋犀利的眼神

SBS新劇《Again My Life》由李準基、李璟榮、金智恩主演，故事改編自李海涅的同名長篇小說，講述熱血檢察官在第二次人生中懲治惡行的故事。

劇中，李準基飾演檢察官「金熙宇」，在高中時成績墊底，靠努力考上韓國大學法學系，入伍後以格鬥選手生活，後來成功通過司法考試成為了檢察官。在一次調查腐敗政治人物時死於非命，但後來獲得重生的機會。



今日（4日）公開的預告海報中，原封不動地展現李準基壓倒性的存在感，並排被特寫的臉強烈地刻畫了死亡前後，暗示著他生活的第一次人生和今後生活的第二次人生。無辜死亡後爲了報仇而新誕生的李準基的第二次人生更加令人好奇。



《Again My Life》製作組表示：「李準基的演技就像『值得信賴的演員』的稱呼一樣，毫無疑問。爲金熙宇的敘事增添力量的細節和爆發性的感情演技將大放異彩，在命運般到來的人生重置機會中，以復仇的化身回歸的金熙宇能否成功復仇，請大家拭目以待，今後將會展開縝密的鴻圖。」

另外，《Again My Life》由由《My Little Baby》、《優雅的家》韓哲秀導演執導與新人編劇 J、金律執筆，將接檔《解讀惡之心的人們》在4月8日首播。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞