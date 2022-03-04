4月就追这部！《Again My Life》公开「热血检察官」李准基海报：压倒性的存在感＋犀利的眼神

SBS新剧《Again My Life》由李准基、李璟荣、金智恩主演，故事改编自李海涅的同名长篇小说，讲述热血检察官在第二次人生中惩治恶行的故事。

剧中，李准基饰演检察官「金熙宇」，在高中时成绩垫底，靠努力考上韩国大学法学系，入伍后以格斗选手生活，后来成功通过司法考试成为了检察官。在一次调查腐败政治人物时死於非命，但后来获得重生的机会。



今日（4日）公开的预告海报中，原封不动地展现李准基压倒性的存在感，并排被特写的脸强烈地刻画了死亡前后，暗示著他生活的第一次人生和今后生活的第二次人生。无辜死亡后爲了报仇而新诞生的李准基的第二次人生更加令人好奇。



《Again My Life》制作组表示：「李准基的演技就像『值得信赖的演员』的称呼一样，毫无疑问。爲金熙宇的叙事增添力量的细节和爆发性的感情演技将大放异彩，在命运般到来的人生重置机会中，以复仇的化身回归的金熙宇能否成功复仇，请大家拭目以待，今后将会展开缜密的鸿图。」

另外，《Again My Life》由由《My Little Baby》、《优雅的家》韩哲秀导演执导与新人编剧 J、金律执笔，将接档《解读恶之心的人们》在4月8日首播。

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