2022年最美女演员：孙艺真&李世荣&韩韶禧全上榜，夺冠的是这位！

韩国娱乐圈就是花田，女明星们各个貌美如花，但谁又是广大民众心目中最美的女演员呢？

舆论调查网站「KingChoice」最近就公开了「2022年最美女演员」票选结果，不少我们熟知的韩剧女星都上榜，不过谁会是冠军呢？ 一起来看看吧。

TOP 10.金裕贞

童星出身的金裕贞，从小到大完全是「套娃式」成长，五官等比例放大，从小美到大的典型代表，小时候可爱软糯，长大了更是气质卓越，期待她更多的好作品、好角色。



TOP 9.韩韶禧

从「韩剧最美小三」的称号来看，韩韶禧的美貌是被广大观众所认可的，她不仅人长得美，还演员可塑性超强，为角色增重也毫无怨言，从小三演到女卧底，再到纯欲风女大学生，没有她诠释不了的形象。



TOP 8.宋慧乔

从未掉出过「韩国最美女星」榜单就是对乔妹美貌的认可，年轻时青春朝气，40岁了稳重优雅，岁月沉淀没让她变老，只是让她越来越「经典」。



TOP 7.孙艺真

孙艺真之所以被称为「孙仙」就是因为她散发出的仙女气质，容貌没有侵略性，是连女生看了都会想和她做朋友的类型，既有女人的优雅成熟，又有女生的娇俏可爱，在此不得不感叹一句「好羡慕炫彬啊！」



TOP 6. 秀智

「国民初恋」、「行走的Dior」，秀智站在那里就是一幅名画，清纯玉女永远的代名词。



TOP 5.金高银

虽然不是第一眼美女，但金高银绝对有让人越看越沉陷的魔性魅力，单纯无害的笑容是她最大的武器。



TOP 4. 李世荣

从小为了防止李世荣被拐卖，父母决定让她当演员，可想而知李世荣绝对是母胎美女。《衣袖红镶边》中李世荣不仅让大家看到了她的美，更让观众见识到她的演技，她一哭所有观众都跟著哭了。



TOP 3. 徐睿知

瘦却丰满，徐睿知是怎么做到的？巴掌大的脸庞也超级精致，连声音都是超有性格。继去年的一系列风波之后，徐睿知确定将於今年复出，主演tvN新剧《夏娃的绯闻》。



TOP 2. 金所炫

童星出身、母胎美女的又一大代表人物，人美还演技好，戏路多变。



TOP1. Blackpink Jisoo

从爱豆到演员Jisoo成长迅速，虽然《雪滴花》里演技被观众们大吐槽，但没有一个人会说「Jisoo不好看」。Jisoo也经常因为美貌而登上韩国热搜。



以上的名单，有你们的本命吗？

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