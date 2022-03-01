漫改劇《社內相親》首播就超爆笑！安孝燮＆金世正初次見面直接結婚？金旻奎＆薛仁雅也相遇了（EP.1）

（有雷）SBS新劇《社內相親》在昨晚（28日）首播，全國收視為4.9%、首都圈收視為5.4%、最高為6.8%，順利啟航。

當天，從海外分公司回來的「臉蛋天才」社長姜泰武（安孝燮 飾）登場開始。沒有出席社長就任儀式，從回國第一天就開始工作的姜泰武是完美的工作狂。擔心孫子的姜多古（李德華 飾）會長開始幫他安排「相親」。最後...拒絕這一要求的姜泰武以解僱腐敗的朴專務爲條件接受了相親。



暗戀老朋友李民宇（宋元錫 飾）的申夏莉（金世正 飾）非常失望；在父母的炸雞店幫忙時發生事故，度過了非常糟糕的生日。在這種情況下，急需錢處理事故的申夏莉接受了財閥摯友陳映書（薛仁雅 飾）的兼職提議。



申夏莉以華麗的妝容、服裝變身走向相親場所，但是在那裡遇到的人是自己的公司社長姜泰武。雖然精神崩潰，但她認爲姜泰武不會認出自己，然後開始展開會讓男人們討厭的演技（裸露、喜愛名牌、自言自語），就爲了被姜泰武甩掉。



姜泰武不想再因爲相親而浪費時間，向爺爺宣佈「我要和今天相親的陳映書小姐結婚。」申夏莉再次與姜泰武見面並拒絕，但姜泰武似乎沒有想到會被拒絕，後來又向前對她說：「我想結婚的對象...就是妳！那我們約會10次好了，我給妳機會認識我，認識我妳就會發現我有很多優點。」最後申夏莉還是拒絕 XD



另外，車成勳（金旻奎 飾）和陳映書也在便利商店巧遇，陳映書還對他一見鐘情，這對的發展也令人期待！



而《社內相親》首播也得到不錯的評價，網友：「比想像中好看」、「男女主角很有化學反應」、「劇情進展很快，男女二也見面了」、「漫畫風鏡頭很搞笑」、「推薦給喜歡輕鬆搞笑的人」等等。

第2集預告，關於結婚這件事，申夏莉不停停地躲避，而姜泰武卻窮追不捨：「和我戀愛吧！」

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