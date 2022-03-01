漫改剧《社内相亲》首播就超爆笑！安孝燮＆金世正初次见面直接结婚？金旻奎＆薛仁雅也相遇了（EP.1）

（有雷）SBS新剧《社内相亲》在昨晚（28日）首播，全国收视为4.9%、首都圈收视为5.4%、最高为6.8%，顺利启航。

当天，从海外分公司回来的「脸蛋天才」社长姜泰武（安孝燮 饰）登场开始。没有出席社长就任仪式，从回国第一天就开始工作的姜泰武是完美的工作狂。担心孙子的姜多古（李德华 饰）会长开始帮他安排「相亲」。最后...拒绝这一要求的姜泰武以解雇腐败的朴专务爲条件接受了相亲。



暗恋老朋友李民宇（宋元锡 饰）的申夏莉（金世正 饰）非常失望；在父母的炸鸡店帮忙时发生事故，度过了非常糟糕的生日。在这种情况下，急需钱处理事故的申夏莉接受了财阀挚友陈映书（薛仁雅 饰）的兼职提议。



申夏莉以华丽的妆容、服装变身走向相亲场所，但是在那里遇到的人是自己的公司社长姜泰武。虽然精神崩溃，但她认爲姜泰武不会认出自己，然后开始展开会让男人们讨厌的演技（裸露、喜爱名牌、自言自语），就爲了被姜泰武甩掉。



姜泰武不想再因爲相亲而浪费时间，向爷爷宣布「我要和今天相亲的陈映书小姐结婚。」申夏莉再次与姜泰武见面并拒绝，但姜泰武似乎没有想到会被拒绝，后来又向前对她说：「我想结婚的对象...就是你！那我们约会10次好了，我给你机会认识我，认识我你就会发现我有很多优点。」最后申夏莉还是拒绝 XD



另外，车成勋（金旻奎 饰）和陈映书也在便利商店巧遇，陈映书还对他一见钟情，这对的发展也令人期待！



而《社内相亲》首播也得到不错的评价，网友：「比想像中好看」、「男女主角很有化学反应」、「剧情进展很快，男女二也见面了」、「漫画风镜头很搞笑」、「推荐给喜欢轻松搞笑的人」等等。

第2集预告，关於结婚这件事，申夏莉不停停地躲避，而姜泰武却穷追不舍：「和我恋爱吧！」

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