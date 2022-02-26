擺脫收視低迷！JTBC連續強打《氣象廳的人們》《三十九》收視表現均出色

過往一年間JTBC所推出的電視劇，在收視率的表現上成績並不優，題材上面也常較偏向人生陰暗面，但在最近連續推出的新電視劇由宋江與朴敏英演出的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》與孫藝真、田美都與王芝賢主演的《三十九》，受到觀眾們的喜愛，收視節節上升。

在JTBC過去一年所推出的電視劇作品中，成績可說是非常低迷，自去年六月所推出的《臥底Undercover》之後，就沒有收視率能超過5％的作品，近期的《IDOL：The Coup》以及《只一人》更是連1％都不到，即使出動了李英愛《神探具景伊》、高賢廷與申鉉彬《你的倒影》、全道嬿與柳俊烈《人間失格》這些演員們，依舊未能打破低迷。



不過當然這並非演員們或是作品的責任，在作品本身以及演員們的演技面其實是受到肯定的，只是這些題材例如時日無多的患者，失去一切的復仇，對人生失去熱情的厭世，沉重的題材與劇情的細膩緩慢進度，比較難獲得觀眾們的喜愛。不過《三十九》雖然也設定了絕症患者題材，但是劇情重點卻在於朋友們的情誼，劇情的發展也算是明快，在播出第二週收視率明顯提升許多。



當然在現今社會中，簡單的故事情節也會有正面的效果，很多人在觀賞電視劇時並非全神貫注，可能是感到吸引人的場面時抬頭注意一下電視，《三十九》就有這樣的特性，觀眾們隨時進入劇情似乎都不會感到連接不上，角色與敘事方面都不複雜，也不會像充滿線索的燒腦劇一樣需要思考，反而能讓觀眾們沒有負擔的收看。



《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》就更不用說了，收視率隨著朴敏英以及宋江迅速展開的地下戀情而飆高，除了俊男美女的搭配，兩人偷偷摸摸的樣子也讓觀眾們覺得非常有趣，在工作地點所出現的狀況也令觀眾們感到高度的共鳴，劇中朴敏英所飾演的陳夏景，更是直白教訓渣男前男友以及不做功課的記者，台詞大快人心。



當然隨著作品的討論度與收視率上升，隨之而來也會引發一些爭議，譬如《三十九》涉及婚外情討論，或是可能美化了酒店招待場面等。不過兩部作品後勢看漲，相信收視率還正在攀升中。



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