摆脱收视低迷！JTBC连续强打《气象厅的人们》《三十九》收视表现均出色

过往一年间JTBC所推出的电视剧，在收视率的表现上成绩并不优，题材上面也常较偏向人生阴暗面，但在最近连续推出的新电视剧由宋江与朴敏英演出的《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》与孙艺真、田美都与王芝贤主演的《三十九》，受到观众们的喜爱，收视节节上升。

在JTBC过去一年所推出的电视剧作品中，成绩可说是非常低迷，自去年六月所推出的《卧底Undercover》之后，就没有收视率能超过5％的作品，近期的《IDOL：The Coup》以及《只一人》更是连1％都不到，即使出动了李英爱《神探具景伊》、高贤廷与申铉彬《你的倒影》、全道嬿与柳俊烈《人间失格》这些演员们，依旧未能打破低迷。



不过当然这并非演员们或是作品的责任，在作品本身以及演员们的演技面其实是受到肯定的，只是这些题材例如时日无多的患者，失去一切的复仇，对人生失去热情的厌世，沉重的题材与剧情的细腻缓慢进度，比较难获得观众们的喜爱。不过《三十九》虽然也设定了绝症患者题材，但是剧情重点却在於朋友们的情谊，剧情的发展也算是明快，在播出第二周收视率明显提升许多。



当然在现今社会中，简单的故事情节也会有正面的效果，很多人在观赏电视剧时并非全神贯注，可能是感到吸引人的场面时抬头注意一下电视，《三十九》就有这样的特性，观众们随时进入剧情似乎都不会感到连接不上，角色与叙事方面都不复杂，也不会像充满线索的烧脑剧一样需要思考，反而能让观众们没有负担的收看。



《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》就更不用说了，收视率随著朴敏英以及宋江迅速展开的地下恋情而飙高，除了俊男美女的搭配，两人偷偷摸摸的样子也让观众们觉得非常有趣，在工作地点所出现的状况也令观众们感到高度的共鸣，剧中朴敏英所饰演的陈夏景，更是直白教训渣男前男友以及不做功课的记者，台词大快人心。



当然随著作品的讨论度与收视率上升，随之而来也会引发一些争议，譬如《三十九》涉及婚外情讨论，或是可能美化了酒店招待场面等。不过两部作品后势看涨，相信收视率还正在攀升中。



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