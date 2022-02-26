《偶然成為社長2》收視創新高！「兼職生」李光洙認錯客人還強迫推銷，休息時間大家都累癱

24日播出的《偶然成為社長2》第2集中，全國收視為7.5%、最高9.4%，首都圈收視為8.4%、最高10.5%，也是第一季和第二季的最高收視。

社長們車太鉉、趙寅成與最長身兼職生「BBS」李光洙、金宇彬、林周煥進行第一天營業。雖然還很生疏，但細心照顧顧客的樣子，給觀眾帶來了溫暖。



當中，有位客人拿了一盒溼海帶芽要結帳，但由於有些商品是沒有標價錢的，聽到社長趙寅成的指示後，李光洙拿到外面開始尋找價錢。結果...他認錯人，把要離開的客人認成是那位要結帳的，還一直說：「請稍等一下喔！伯母～您知道多少錢嗎？」阿嬤就這樣莫名被纏上，好不容易要脫逃時，李光洙又追上還強迫推銷購買，阿嬤則一直說她沒有要買，最後進到超市才發現自己認錯人 XD



而客人一直陸續湧進，要結帳、幫忙找東西、切肉、送外送....等，中午休息時大家也直接累倒。



這集中，開始進行午餐、晚餐營業，午餐時因為煮烏龍麵的水一直沒有滾，導致要等比較久，晚餐營業前也先把烏龍麵煮好。不過又遇到客人都覺得湯頭太淡的問題，他們能否煮出讓客人滿意的餐點呢？期待下集播出啊！



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