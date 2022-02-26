《偶然成为社长2》收视创新高！「兼职生」李光洙认错客人还强迫推销，休息时间大家都累瘫

24日播出的《偶然成为社长2》第2集中，全国收视为7.5%、最高9.4%，首都圈收视为8.4%、最高10.5%，也是第一季和第二季的最高收视。

社长们车太铉、赵寅成与最长身兼职生「BBS」李光洙、金宇彬、林周焕进行第一天营业。虽然还很生疏，但细心照顾顾客的样子，给观众带来了温暖。



当中，有位客人拿了一盒湿海带芽要结帐，但由於有些商品是没有标价钱的，听到社长赵寅成的指示后，李光洙拿到外面开始寻找价钱。结果...他认错人，把要离开的客人认成是那位要结帐的，还一直说：「请稍等一下喔！伯母～您知道多少钱吗？」阿嬷就这样莫名被缠上，好不容易要脱逃时，李光洙又追上还强迫推销购买，阿嬷则一直说她没有要买，最后进到超市才发现自己认错人 XD



而客人一直陆续涌进，要结帐、帮忙找东西、切肉、送外送....等，中午休息时大家也直接累倒。



这集中，开始进行午餐、晚餐营业，午餐时因为煮乌龙面的水一直没有滚，导致要等比较久，晚餐营业前也先把乌龙面煮好。不过又遇到客人都觉得汤头太淡的问题，他们能否煮出让客人满意的餐点呢？期待下集播出啊！



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