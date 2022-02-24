時隔2年回歸電視劇！選擇《Crazy Love》的理由？金材昱：「有很多搞笑元素，希望大家看到我可以多笑一笑」

KBS新劇《Crazy Love》即將在3月7日首播，講述刻薄的補教老師和對他有復仇心理、扮演他未婚妻的秘書之間甜蜜又殺氣騰騰的羅曼史。

劇中，金材昱飾演業界排名第一的「GOTOP」教育代表、眾多學生追隨的數學補教老師「盧高鎮」。雖然擁有 IQ190 的天才頭腦，但缺乏人性的領導能力，以自我爲中心的人物，既不理解別人，也不想理解別人。不過...在遇到李信雅（鄭秀晶 飾）後，發生了改變。



爲了展現新的面貌而更加慎重，《Crazy Love》也是金材昱時隔2年選擇的作品。選擇這部作品的理由是？他表示：「因爲現在是艱難的時期，所以比起陰暗的作品，我更想出演能讓觀看的人經常笑的作品，在此過程中遇到的就是《Crazy Love》。」



對於這角色服裝和髮型，金材昱也說找了很多補教老師對這個職業進行研究，在這過程中發現沒有典型的框架。因此「盧高鎮」這個角色充分展現金材昱獨有的個性，所以從公開的劇照來看，從完美帥氣的西裝到舒適的連帽長袖，都讓人不自覺地陷入他的魅力裡啊 XD



最後，金材昱說：「總是想給大家展現一點新的面貌，不想熟練地演戲，爲了讓觀看的人感受到新的樂趣，我會繼續進步下去。這部是出說有很多搞笑元素的做品，希望這部作品能成爲讓大家爆笑、與人物產生感情、沈浸於這個故事的作品，也請大家期待《Crazy Love》獨有的羅曼史。」



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