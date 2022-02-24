时隔2年回归电视剧！选择《Crazy Love》的理由？金材昱：「有很多搞笑元素，希望大家看到我可以多笑一笑」

KBS新剧《Crazy Love》即将在3月7日首播，讲述刻薄的补教老师和对他有复仇心理、扮演他未婚妻的秘书之间甜蜜又杀气腾腾的罗曼史。

剧中，金材昱饰演业界排名第一的「GOTOP」教育代表、众多学生追随的数学补教老师「卢高镇」。虽然拥有 IQ190 的天才头脑，但缺乏人性的领导能力，以自我爲中心的人物，既不理解别人，也不想理解别人。不过...在遇到李信雅（郑秀晶 饰）后，发生了改变。



爲了展现新的面貌而更加慎重，《Crazy Love》也是金材昱时隔2年选择的作品。选择这部作品的理由是？他表示：「因爲现在是艰难的时期，所以比起阴暗的作品，我更想出演能让观看的人经常笑的作品，在此过程中遇到的就是《Crazy Love》。」



对於这角色服装和发型，金材昱也说找了很多补教老师对这个职业进行研究，在这过程中发现没有典型的框架。因此「卢高镇」这个角色充分展现金材昱独有的个性，所以从公开的剧照来看，从完美帅气的西装到舒适的连帽长袖，都让人不自觉地陷入他的魅力里啊 XD



最后，金材昱说：「总是想给大家展现一点新的面貌，不想熟练地演戏，爲了让观看的人感受到新的乐趣，我会继续进步下去。这部是出说有很多搞笑元素的做品，希望这部作品能成爲让大家爆笑、与人物产生感情、沈浸於这个故事的作品，也请大家期待《Crazy Love》独有的罗曼史。」



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