《社內相親》安孝燮首度挑戰浪漫愛情喜劇！西裝花美男社長2月28日正式登場

SBS新月火電視劇《社內相親》即將於2月28日登場，男主角安孝燮首度挑戰浪漫愛情喜劇，變身帥氣西裝LOOK花美男社長。
《社內相親》描述一位臉蛋天才又有能力的帥氣CEO，以及隱藏真實身分與CEO相親的女職員，充滿了刺激的「防止離職」辦公室戀情。本劇改編自Kakao Page連載同名網路小說與網路漫畫。男主角安孝燮也提到了自己選擇這部作品的原因，希望能夠挑戰浪漫喜劇，展現給觀眾更愉快的一面。
劇中長得帥氣的財閥第三代姜泰武，像漫畫中一樣是相當突出的角色，安孝燮也表示相當苦惱著如何在現實生活中表現出這人物的特色。並且姜泰武外型帥氣又多金，可說是大家都羨慕的完美人物，姜泰武也在很多方面都相當拿手，尤其是在工作時必定穿著完美的西裝，於是安孝燮實際上也為戲量身訂製了多套西裝，並且連髮型與動作、語調都花了許多心思。
不過姜泰武這個人也有不為人知的另一面反轉魅力，安孝燮表示這角色雖然在工作方面相當完美無瑕疵，卻常常為了瑣碎的事情而生氣，或是找別人麻煩而感到開心，有著非常孩子氣的一面，帥氣加上可愛，相信又即將得到許多女性觀眾們的喜愛。安孝燮表示對自己本次的挑戰也相當興奮，好奇大家是否喜愛他的表現，2月28日晚間10點即將首播。
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