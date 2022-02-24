《社内相亲》安孝燮首度挑战浪漫爱情喜剧！西装花美男社长2月28日正式登场

SBS新月火电视剧《社内相亲》即将於2月28日登场，男主角安孝燮首度挑战浪漫爱情喜剧，变身帅气西装LOOK花美男社长。
《社内相亲》描述一位脸蛋天才又有能力的帅气CEO，以及隐藏真实身分与CEO相亲的女职员，充满了刺激的「防止离职」办公室恋情。本剧改编自Kakao Page连载同名网路小说与网路漫画。男主角安孝燮也提到了自己选择这部作品的原因，希望能够挑战浪漫喜剧，展现给观众更愉快的一面。
剧中长得帅气的财阀第三代姜泰武，像漫画中一样是相当突出的角色，安孝燮也表示相当苦恼著如何在现实生活中表现出这人物的特色。并且姜泰武外型帅气又多金，可说是大家都羡慕的完美人物，姜泰武也在很多方面都相当拿手，尤其是在工作时必定穿著完美的西装，於是安孝燮实际上也为戏量身订制了多套西装，并且连发型与动作、语调都花了许多心思。
不过姜泰武这个人也有不为人知的另一面反转魅力，安孝燮表示这角色虽然在工作方面相当完美无瑕疵，却常常为了琐碎的事情而生气，或是找别人麻烦而感到开心，有著非常孩子气的一面，帅气加上可爱，相信又即将得到许多女性观众们的喜爱。安孝燮表示对自己本次的挑战也相当兴奋，好奇大家是否喜爱他的表现，2月28日晚间10点即将首播。
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