《二十五，二十一》金泰梨和苞娜为角色学习击剑，热情太高吓坏南柱赫：「你们是真的要当运动员吗？」

南柱赫一脸认真地问：「你们是要拍电视剧，还是真的要成为击剑运动员啊？ 」真的很搞笑XD

tvN剧集《二十五，二十一》讲的是击剑少女罗希度和身边朋友们的故事，近日公开五位主演金泰梨、南柱赫、苞娜、崔显旭、李宙明一同接受采访的影片，节目组提问和剧情相关的问题，演员们用白板写出答案。

问到大家在学校的化学反应时，金泰梨说：「我有很多击剑的戏份，所以经常和宥琳一起，拍戏时流了好多汗水。 」两位演员在剧中都是击剑部高中生，实际上也学了很久的击剑课程：「我们一起比赛、一起哭一起笑，一起流汗......」



南柱赫：「她们真的非常努力，作为在旁边目睹这一切的人，我甚至怀疑：『她们究竟是来拍戏的？ 还是真的要当击剑选手？』 一天都不休息，真的每天都去练习。 」



金泰梨：「但是真的很有趣！每天都想去训练，心里想著：『明天一定要赢！』」好胜开朗的个性也跟罗希度超像~金泰梨说上课时是她表现更好，但一到比赛的时候总是输掉，连饰演竞争对手的苞娜也觉得神奇XD



此外，金泰梨对南柱赫的第一印象非常简单，就是「长得好帅」，南柱赫对金泰梨的第一印象则是「她就是希度本人」。



崔显旭独自答错好多题，例如宥琳家餐厅的名字、白易辰兄弟在汉堡店点的menu、文智雄剧中的外号、两位女主角最喜欢的漫画、罗希度的网名等等，还有一题因为拔不开笔帽直接错过，最后受惩罚吸氦气变声做宣传XD



苞娜还预告15集有李宙明的爆笑演出，这部青春剧又搞笑又治愈，目前刚刚播完4集，还没追的朋友赶快来跟上进度吧！



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