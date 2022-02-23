不同的「祘德」組合！李俊昊＆李惠利成為披薩新代言人，網友：「給我他們的盒子吧！我會多吃的」

今日（23日）達美樂披薩（Domino's Pizza）表示：「歌手兼演員李俊昊、李惠利被選爲2022年新的廣告代言人。」

達美樂披薩認爲：「通過持續的自我管理和努力，成爲大勢演員的李俊昊，與爲顧客提供最好的披薩和不斷努力的本公司形象很相符，因此選擇了代言人。另外，達美樂比薩爲了給顧客帶來更加親近、愉快的形象，在綜藝和電視劇中以愉快、開朗備受喜愛的惠利也被選爲代言人。」官方 IG 也公告，如果點讚數突破3000的話，就會公開兩人的單獨鏡頭～



消息一公開，韓國網友紛紛表示：「哦 好神奇組合」、「李俊昊和紅色襯衫太適合了」、「嗚 要買達美樂披薩吃啊」、「爲什麼一看到紅襯衫就想起了我們家」、「惠利真漂亮」、「照片像是合成的啊」、「只看到他們臉，感受不到披薩在哪」等等。

李俊昊在退伍後出演《衣袖紅鑲邊》，劇中飾演「李祘」一角，出衆地表現作爲思悼世子的兒子和英祖孫子不得不經歷的王世孫的悲哀，還有與宜嬪成氏之間的愛情，最終以17.4%完美收官，他也晉升成大勢男演員，人氣達到巔峰。



李惠利近期通過《我的室友是九尾狐》平凡大學生「李潭」、《花開時想月》貧窮兩班女兒「姜露曙」展現不同的魅力。而《花開時想月》更是她首次挑戰古裝劇，並於昨日（22日）播出大結局。



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