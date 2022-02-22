徐玄作為少女時代出道卻完全開心不起來！出演《全知干預視角》流淚傾吐心聲：「一直對妳很抱歉」

徐玄在《全知干預視角》裡和好朋友李煥熙見面，兩人聊天時又哭又笑，20年的友誼溫暖又讓人感動~

19日播出的MBC《全知干預視角》裡公開了徐玄的日常，她和練習生時期就相識的李煥熙（이환희）一起開車兜風、去咖啡廳，度過屬於20年好友的放鬆時光。 李煥熙是徐玄在SM公司交到的第一個朋友、是了解她的一切的人，3年前煥熙結婚，徐玄為她讀婚禮祝詞時幾度哽咽：「我們曾經為同一個夢想每天唱歌跳舞、一起笑一起哭，經歷所有的瞬間一同成長。 感謝妳一直在我身邊，給我最大的力量。」真摯的內容讓煥熙也非常感動。



在咖啡廳聊天時徐玄突然哭出來，因為經常忙碌到顧不上聯絡李煥熙而感到抱歉，但煥熙一直都在原地、從小就一直給徐玄照顧，讓徐玄非常感謝。 李煥熙也被她勾出眼淚，並且覺得徐玄才是那個對她始終不變的人。



MC宋恩伊提到兩人曾經一起準備出道，但最終李煥熙沒有被選拔進少女時代。 徐玄說當時好幾天都無法和她聯絡：「聽說只有我進了少女時代時，真的一點都不開心，只覺得非常抱歉，一直哭個不停。 」現在說起來還是會流淚。



徐玄因為太抱歉而不知道該如何面對她，最後反而是李煥熙先聯繫了徐玄，對她表示祝賀。 徐玄：「因為有這位朋友，我覺得我的人生過的不錯。 」



徐玄一邊擦眼淚一邊對煥熙說：「一看到你就會想起小時候，妳那份單純明亮的、為我著想的心從來不曾改變，讓我總是很感謝也很抱歉。 我會成為更好的朋友的！謝謝妳來到我的人生！」最後兩人擁抱在一起，女孩子之間的友誼真的太溫暖了~



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