徐玄作为少女时代出道却完全开心不起来！出演《全知干预视角》流泪倾吐心声：「一直对你很抱歉」

徐玄在《全知干预视角》里和好朋友李焕熙见面，两人聊天时又哭又笑，20年的友谊温暖又让人感动~

19日播出的MBC《全知干预视角》里公开了徐玄的日常，她和练习生时期就相识的李焕熙（이환희）一起开车兜风、去咖啡厅，度过属於20年好友的放松时光。 李焕熙是徐玄在SM公司交到的第一个朋友、是了解她的一切的人，3年前焕熙结婚，徐玄为她读婚礼祝词时几度哽咽：「我们曾经为同一个梦想每天唱歌跳舞、一起笑一起哭，经历所有的瞬间一同成长。 感谢你一直在我身边，给我最大的力量。」真挚的内容让焕熙也非常感动。



在咖啡厅聊天时徐玄突然哭出来，因为经常忙碌到顾不上联络李焕熙而感到抱歉，但焕熙一直都在原地、从小就一直给徐玄照顾，让徐玄非常感谢。 李焕熙也被她勾出眼泪，并且觉得徐玄才是那个对她始终不变的人。



MC宋恩伊提到两人曾经一起准备出道，但最终李焕熙没有被选拔进少女时代。 徐玄说当时好几天都无法和她联络：「听说只有我进了少女时代时，真的一点都不开心，只觉得非常抱歉，一直哭个不停。 」现在说起来还是会流泪。



徐玄因为太抱歉而不知道该如何面对她，最后反而是李焕熙先联系了徐玄，对她表示祝贺。 徐玄：「因为有这位朋友，我觉得我的人生过的不错。 」



徐玄一边擦眼泪一边对焕熙说：「一看到你就会想起小时候，你那份单纯明亮的、为我著想的心从来不曾改变，让我总是很感谢也很抱歉。 我会成为更好的朋友的！谢谢你来到我的人生！」最后两人拥抱在一起，女孩子之间的友谊真的太温暖了~



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