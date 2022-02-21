《那年，我們的夏天》紀錄片原型是兩個男生！時隔7年再相見：第一名是醫學生、倒數第一名正在服役

16日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，電視劇《那年，我們的夏天》原型紀錄片實際主人公作為嘉賓登場。

之前，負責《那年，我們的夏天》劇本的李娜恩編劇曾表示，在製作電視劇的過程中，通過EBS紀錄片《倒數第一如第一名般的生活》獲得靈感。2015年播出的該紀錄片中，講述3個月來全校第一「金道允」和全校倒數第一「嚴圭旻」成爲搭檔的日常生活。



不知不覺已經過了7年，兩人現在已經24歲。被問到近況時，當時是全校第一的金道允表示自己考上醫學大學：「醫學大學要讀6年，現在5年是本科，現在是大三。」嚴圭旻則回答：「現在正在帥氣地當軍人。」



《那年，我們的夏天》中，崔宇植、金多美描繪男女學生的羅曼史。劉在錫也說：「崔宇植不就是你本人嗎？看那些小故事有沒有覺得『是我耶』的想法？」嚴圭旻：「崔雄說話屬於比較慢的人，而我說話也有點慢，我也是學美術的。」他接著說：「我們在紀錄片中有登山的片段，喝水的時候道允就突然問我『水結冰的話，為什麼會膨脹？』，在電視劇中也有類似的場景。」



對於出演紀錄片的契機？金道允：「EBS對全國學生們給予平等的機會，向全國20多所學校發送了公文，真的非常感謝選擇了我們。」嚴圭旻則表示這是第一次聽說 XD 他還提到：「我一年級的時候班長，道允也是班長，所以有機會見面，突然道允找上門來，去掉了倒數第一的話。」引發全場爆笑。



這集播出後，觀眾們也紛紛表示：「希望兩位的友情也能一直延續下去」、「這個紀錄片真的很有趣ㅠㅠ看到成年的兩位，感覺很神奇」、「兩位都成爲有魅力的青年，真是讓人感動」、「道允的發音是什麼？還以爲當了2年的播音員呢！圭旻是真正的放送體質」、「圭旻依然像小可愛一樣，道允依然很穩重」、「哇... 兩個都是截然相反的」等等。



EBS紀錄片《倒數第一如第一名般的生活》：

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