《那年，我们的夏天》纪录片原型是两个男生！时隔7年再相见：第一名是医学生、倒数第一名正在服役

16日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，电视剧《那年，我们的夏天》原型纪录片实际主人公作为嘉宾登场。

之前，负责《那年，我们的夏天》剧本的李娜恩编剧曾表示，在制作电视剧的过程中，通过EBS纪录片《倒数第一如第一名般的生活》获得灵感。2015年播出的该纪录片中，讲述3个月来全校第一「金道允」和全校倒数第一「严圭旻」成爲搭档的日常生活。



不知不觉已经过了7年，两人现在已经24岁。被问到近况时，当时是全校第一的金道允表示自己考上医学大学：「医学大学要读6年，现在5年是本科，现在是大三。」严圭旻则回答：「现在正在帅气地当军人。」



《那年，我们的夏天》中，崔宇植、金多美描绘男女学生的罗曼史。刘在锡也说：「崔宇植不就是你本人吗？看那些小故事有没有觉得『是我耶』的想法？」严圭旻：「崔雄说话属於比较慢的人，而我说话也有点慢，我也是学美术的。」他接著说：「我们在纪录片中有登山的片段，喝水的时候道允就突然问我『水结冰的话，为什么会膨胀？』，在电视剧中也有类似的场景。」



对於出演纪录片的契机？金道允：「EBS对全国学生们给予平等的机会，向全国20多所学校发送了公文，真的非常感谢选择了我们。」严圭旻则表示这是第一次听说 XD 他还提到：「我一年级的时候班长，道允也是班长，所以有机会见面，突然道允找上门来，去掉了倒数第一的话。」引发全场爆笑。



这集播出后，观众们也纷纷表示：「希望两位的友情也能一直延续下去」、「这个纪录片真的很有趣ㅠㅠ看到成年的两位，感觉很神奇」、「两位都成爲有魅力的青年，真是让人感动」、「道允的发音是什么？还以爲当了2年的播音员呢！圭旻是真正的放送体质」、「圭旻依然像小可爱一样，道允依然很稳重」、「哇... 两个都是截然相反的」等等。



EBS纪录片《倒数第一如第一名般的生活》：

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