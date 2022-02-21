《九尾狐傳》又有售後！金汎給曹寶兒送上咖啡車，還把李棟旭的照片截一半：「要跟哥保密呀」

今日（21日）金汎給正在拍攝新劇《軍檢察官多伯曼》的曹寶兒送上應援咖啡車。

咖啡車橫幅寫著：「寶兒啊....我就這樣給寶加油！（照片是特別這樣弄的，要跟哥保守秘密呀）- 小歐爸 金汎 贈 - 」看板則寫著：「我不是因為不喜歡說話才不說的，因為全都給哥說完了。短髮很好看，還看了預告非常有趣，《Ghost Doctor》結束後，繼續鎖定 tvN 就行了吧？加油！那麼冷還要苦行什麼啊，靜靜地待著，我也是！」



曹寶兒在IG上傳認證照寫下：「小歐爸金尚汎 謝謝啊！歐爸很冷，還來到這麼遠。」因為看板的李棟旭只有一半，曹寶兒還把另一邊給畫上去 XD



他們在2020年一起合作《九尾狐傳》，即使已經結束一年多，依舊維持著好感情！只要對方有新作品，都會送上咖啡車應援～（延伸閱讀：《九尾狐傳》CP售後！李棟旭給曹寶兒送上「話超多」的應援咖啡車：「抱歉～我話很多，忍耐一下」）



tvN新劇《軍檢察官多伯曼》由安普賢、曹寶兒主演，講述為了金錢和名譽而成為軍事檢察官的「都倍萬」，和為了復仇而成為軍事檢察官的「車友仁」，兩個人相遇之後共同打擊軍隊裡的黑暗與腐敗，成為真正的軍事檢察官。將在2月28日首播。



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