《九尾狐传》又有售后！金泛给曹宝儿送上咖啡车，还把李栋旭的照片截一半：「要跟哥保密呀」

今日（21日）金泛给正在拍摄新剧《军检察官多伯曼》的曹宝儿送上应援咖啡车。

咖啡车横幅写著：「宝儿啊....我就这样给宝加油！（照片是特别这样弄的，要跟哥保守秘密呀）- 小欧爸 金泛 赠 - 」看板则写著：「我不是因为不喜欢说话才不说的，因为全都给哥说完了。短发很好看，还看了预告非常有趣，《Ghost Doctor》结束后，继续锁定 tvN 就行了吧？加油！那么冷还要苦行什么啊，静静地待著，我也是！」



曹宝儿在IG上传认证照写下：「小欧爸金尚泛 谢谢啊！欧爸很冷，还来到这么远。」因为看板的李栋旭只有一半，曹宝儿还把另一边给画上去 XD



他们在2020年一起合作《九尾狐传》，即使已经结束一年多，依旧维持著好感情！只要对方有新作品，都会送上咖啡车应援～（延伸阅读：《九尾狐传》CP售后！李栋旭给曹宝儿送上「话超多」的应援咖啡车：「抱歉～我话很多，忍耐一下」）



tvN新剧《军检察官多伯曼》由安普贤、曹宝儿主演，讲述为了金钱和名誉而成为军事检察官的「都倍万」，和为了复仇而成为军事检察官的「车友仁」，两个人相遇之后共同打击军队里的黑暗与腐败，成为真正的军事检察官。将在2月28日首播。



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