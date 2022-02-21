炫彬♥孙艺真3月末举办婚礼！地点选在6星级酒店，是《继承者们》崔英道家的产业啊XD

「世纪CP」炫彬和孙艺真自从公开婚讯后，就不断有人猜测两人到底在哪儿举办婚礼，这次终於有了准确的消息。

据韩媒《女性朝鲜》独家报道称，炫彬和孙艺真将在3月末举办婚礼，地点选在了Sheraton Grande Walkerhill Hotel（喜来登华克山庄）的Aston House。韩剧女神孙艺真将在3月末成为「春日新娘」。 大家是不是已经迫不及待地想要看到她的婚纱造型了呢？ 相信届时一定会有超大的惊喜和唯美的视觉享受。



应该有不少韩剧迷知道华克山庄吧，它是《Triangle 》、《继承者们》、《情定大饭店》等经典韩剧的主要取景地，《情定大饭店》中最具代表性的场所是东贤（裴勇俊 饰）晨跑路线、和臻茵（宋润娥 饰）约会的散步路、云熙（宋慧乔 饰）工作的地方「四季餐厅」、约会的场所「Starlight」酒吧、 东贤和臻茵共舞华尔兹的Aston House、拍摄吻戏的「Sirocco」酒吧等，因为电视剧太过出名，华克山庄甚至推出了「情定大饭店一日游」项目，带前来打卡的游客们重温电视剧里的经典画面。熟悉《继承者们》的小伙伴们是不是发现这里也是「崔英道」（金宇彬 饰）家旗下的酒店呢。



这里除了是诸多韩剧的取景地之外，还是韩国顶流明星们最爱的结婚场所，裴勇俊-朴秀珍夫妇、金喜善夫妇、沈银河夫妇等都选择在这里举办自己的盛大婚礼，据悉场地单日租金高达2000万（韩币，下同）。 但因为位於山上，拥有独栋建筑，便於进行安保工作等，所以深受财阀、明星们的喜爱。



炫彬和孙艺真发布婚讯时，双方经纪公司就曾透露：「两人将在3月举办非公开婚礼，考虑到covid-19疫情，仅邀请双方父母和亲朋好友出席。」 对於3月末的婚礼，炫彬所属经纪公司表示：「关於婚礼的细节我们也不清楚，因为是非公开婚礼，我社无法确认。」



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