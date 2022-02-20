崔始源妙語形容《山友都市女人們》，招架不住嗨翻的她們忍不住喊：「整個韓半島快容不下你們」

女人們嗨唱整晚還不夠，隔天繼續在崔始源身邊瘋XDD
18日播出的《山友都市女人們》EP.2，《酒鬼都市女人們》男主角崔始源終於登場！
崔始源一到訪，就說民宿「氣韻非凡」，能感受到山友女人們昨晚到底做了什麼。崔始源沒猜錯，昨晚以李善彬為首，與鄭恩地、韓善伙三人各種高歌簡直要掀了屋頂。
聊到太白山之行，崔始源開始妙語形容三個女人，他說李善彬像「草原」，有種「不放牧就會出事的感覺」，而韓善伙是「山頂」，擁有如媽媽般的包容感，鄭恩地則是「能在海上能看到的岩石」。鄭恩地滿頭問號：「我是一種負擔嗎？」崔始源卻說不出所以然。
四人開車出發去蓮邑池，途中輪流點歌來聽。崔始源點了一首特別寧靜且惆悵的歌，沒想到反而引起了女人們「續攤」高歌。李善彬點了Pharrell Williams〈Happy〉，女人們的高昂興致就此甦醒……
崔始源本來還很配合的隨著搖晃，但一下子就洩氣了，他看著她們喊：「你們是韓半島容不下的大人物啊！」不過下一首Bruno Mars火星人布魯諾〈24K Wagic〉，他便跟著淪陷進去了。
▼女人們部分高歌片段
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