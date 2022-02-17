孫藝珍做客《劉QUIZ》無名指戒指引關注！出道二十年從不休息獲封「牛藝珍」，搞笑野心太強連劉在錫都招架不住！

昨晚的《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來孫藝珍聊天，剛巧播出時間和她的新劇《三十九》有重合，讓不少韓國網友十分頭疼要看哪一個好呢XD

節目裡提到孫藝珍曾說她「用兩個畫面完成了自己在韓國影史上該做的事」，一個是《緣起不滅》裡和趙寅成一起雨中奔跑，一個是《我腦海中的橡皮擦》和鄭雨盛在路邊攤喝酒。 孫藝珍表示這兩部片已經過去15年了，至今仍有很多人喜歡甚至模仿讓她感到很開心。



此外，孫藝珍也被選為代表初戀的清純明星第一名，是公認的「國民初戀」。 對此她認為這個稱號不會一直陪著她，以後還會有更適合她年齡段的新稱號，所以還能聽的時候就多聽聽吧，大方坦誠的坦度令兩位MC一致稱讚。



孫藝珍早在國中時就立志當演員，不過和漂亮的外表無關，是因為青春期的她心中有很多感情想要表達，但隨著時間流逝，對這份工作的享受也更多變成了責任感、想要滿足觀眾期待的負擔感。 孫藝珍出道20年拍了30多部作品，幾乎沒有一年空白期，因為一旦見到好的劇本就忍不住接下，勤勞敬業的態度也給她帶來「牛藝珍」的稱號。



但其實她也對搞笑很有野心，2014年出演《無限挑戰》時一直玩整人遊戲、甚至一天來兩次，和演員金明民合影時還突然拿起對方的領帶做擦淚的動作，讓金明民十分驚訝XD



孫藝珍說她五六歲時還沒有「漂亮」的概念，有一次和媽媽搭巴士被很多人說漂亮，回家後就對著鏡子思考：「長得漂亮是什麼意思？ 」李末年表示她根本是看著正確答案在提問XD



這一幕孫藝珍無名指上的戒指也引起網友關注，紛紛猜測會不會是炫彬送的婚戒？ 不過孫藝珍所屬社後來澄清只是服裝師收到品牌贊助、幫孫藝珍搭配的造型而已，大家還是等真正的婚戒公開吧~❤



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