孙艺珍做客《刘QUIZ》无名指戒指引关注！出道二十年从不休息获封「牛艺珍」，搞笑野心太强连刘在锡都招架不住！

昨晚的《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来孙艺珍聊天，刚巧播出时间和她的新剧《三十九》有重合，让不少韩国网友十分头疼要看哪一个好呢XD

节目里提到孙艺珍曾说她「用两个画面完成了自己在韩国影史上该做的事」，一个是《缘起不灭》里和赵寅成一起雨中奔跑，一个是《我脑海中的橡皮擦》和郑雨盛在路边摊喝酒。 孙艺珍表示这两部片已经过去15年了，至今仍有很多人喜欢甚至模仿让她感到很开心。



此外，孙艺珍也被选为代表初恋的清纯明星第一名，是公认的「国民初恋」。 对此她认为这个称号不会一直陪著她，以后还会有更适合她年龄段的新称号，所以还能听的时候就多听听吧，大方坦诚的坦度令两位MC一致称赞。



孙艺珍早在国中时就立志当演员，不过和漂亮的外表无关，是因为青春期的她心中有很多感情想要表达，但随著时间流逝，对这份工作的享受也更多变成了责任感、想要满足观众期待的负担感。 孙艺珍出道20年拍了30多部作品，几乎没有一年空白期，因为一旦见到好的剧本就忍不住接下，勤劳敬业的态度也给她带来「牛艺珍」的称号。



但其实她也对搞笑很有野心，2014年出演《无限挑战》时一直玩整人游戏、甚至一天来两次，和演员金明民合影时还突然拿起对方的领带做擦泪的动作，让金明民十分惊讶XD



孙艺珍说她五六岁时还没有「漂亮」的概念，有一次和妈妈搭巴士被很多人说漂亮，回家后就对著镜子思考：「长得漂亮是什么意思？ 」李末年表示她根本是看著正确答案在提问XD



这一幕孙艺珍无名指上的戒指也引起网友关注，纷纷猜测会不会是炫彬送的婚戒？ 不过孙艺珍所属社后来澄清只是服装师收到品牌赞助、帮孙艺珍搭配的造型而已，大家还是等真正的婚戒公开吧~❤



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