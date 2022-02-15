先有田美都曬「律帝員工聚餐」，後有99S曬5人穿醫生袍合影！大批劇迷催拍《機智醫生生活3》

看到曹政奭、金大明、柳演錫、鄭敬淏和田美都5人的合影，很難不讓人猜測：難道《機智醫生生活》第3季要來了嗎？？

就在情人節（2月14日）當天，人氣劇《機智醫生生活》的主演們陸續在SNS上曬出他們身穿白大褂拍攝的5人合照，背景似乎就是律帝醫院，引來大批網友和劇粉的猜測，並積極催拍第三季。



鄭敬淏還PO出了他和金大明的雙人照，在劇裡就經常互相吐槽的兩人戲外十分和諧，頭靠著頭出鏡。 還引來了李秉憲愛妻李珉廷的留言，稱：「全身照中你的表情是怎麼做的。」眾人又紛紛看回99S的全身照，這才發現鄭敬淏嗦著腮幫，樣子十分搞笑。



前不久，田美都在個人SNS上公開了與安恩真&申鉉彬合照，並稱是「律帝醫院員工聚餐」，頌和、敏荷、冬天再次相聚，已經讓廣大劇迷猜測這是不是表示要重啟第三季了呢？加上情人節爆出的99S大合影，似乎都在預告《機智醫生生活3》要來了。



看到金大明、鄭敬淏等人曬出的合照，粉絲和劇迷們紛紛表示：「天啊，終於讓我等來了第3季」、「拜託你們快拍第3季吧」、「請多多上傳自拍」等。不過對於是否拍攝第三季，官方尚未有任何回應。



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