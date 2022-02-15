《解禁男女》徐玄女王降临！脏话赏巴掌样样来，网友们都想被她踩：「我们少女时代的忙内长大了~」

小编其实是看《我结》认识 #徐玄 的，从牵手都要拖快一年的清纯模样，到现在出演《私生活》、《#解禁男女》的尺度大开，真的有种孩子长大了的感觉啊～！

当初人气漫改成电影的《解禁男女》选角完成后，对於徐玄出演女主角时，小编感到相当惊喜！第一个想到的就是，徐玄的学习能力很强，认真且坚持自我的模样，跟漫画里的女主感觉很像，同样好奇电影会如何呈现。



电影一上线果然没有让小编失望，徐玄果然很好的诠释了郑智宥（郑智友），工作态度认真负责、学习能力强、不在人背后议论、也不随意批评、性格意外地耿直贴心。



另一边，李浚荣饰演的郑智厚代理，时而稳重时而慌张，还是个公司的人气王，呈现出大狗狗般的忠诚度也很讨人喜欢。



说回徐玄，2010年的《我们结婚了》中，和郑容和搭档成为红薯夫妇CP时，相信让很多人留下了深刻的印象，当时徐玄没谈过恋爱，也不懂爱，第一次见面更是做了满满的笔记，对感情这个领域完全懵懂无知，光是牵个手就拖了半年，接近尾声拍婚纱照时才亲亲脸颊跟额头，清纯指数可以说是飙升到宇宙外太空，看完《解禁男女》后，也有很多观众表示：「我们少女时代的忙内真的长大了~」



电影中，徐玄成为李浚荣的主人后，努力学习DS知识（支配者Dom&臣服者Sub），一周一次调教Play，当中像是用高跟鞋踩人、热滴蜡烛、皮鞭背部、谩骂责备…等等，都一次次刷新了大家的眼界。





徐玄还用娃娃练习绑人，细心煮绳，拥有这样的主人真的是上辈子修来的福份，看著看著我也好像成为她的宠物&仆人，女王！踩我吧！！！



看完《解禁男女》后，你想成为徐玄（支配者）还是李浚荣（臣服者）呢？



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