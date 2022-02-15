先有田美都晒「律帝员工聚餐」，后有99S晒5人穿医生袍合影！大批剧迷催拍《机智医生生活3》

看到曹政奭、金大明、柳演锡、郑敬淏和田美都5人的合影，很难不让人猜测：难道《机智医生生活》第3季要来了吗？？

就在情人节（2月14日）当天，人气剧《机智医生生活》的主演们陆续在SNS上晒出他们身穿白大褂拍摄的5人合照，背景似乎就是律帝医院，引来大批网友和剧粉的猜测，并积极催拍第三季。



郑敬淏还PO出了他和金大明的双人照，在剧里就经常互相吐槽的两人戏外十分和谐，头靠著头出镜。 还引来了李秉宪爱妻李珉廷的留言，称：「全身照中你的表情是怎么做的。」众人又纷纷看回99S的全身照，这才发现郑敬淏嗦著腮帮，样子十分搞笑。



前不久，田美都在个人SNS上公开了与安恩真&申铉彬合照，并称是「律帝医院员工聚餐」，颂和、敏荷、冬天再次相聚，已经让广大剧迷猜测这是不是表示要重启第三季了呢？加上情人节爆出的99S大合影，似乎都在预告《机智医生生活3》要来了。



看到金大明、郑敬淏等人晒出的合照，粉丝和剧迷们纷纷表示：「天啊，终於让我等来了第3季」、「拜托你们快拍第3季吧」、「请多多上传自拍」等。不过对於是否拍摄第三季，官方尚未有任何回应。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻