《殭屍校園》主演6人參加模擬考試！「班長」趙怡賢現實中也聰明又溫暖，朴所羅門被一致評為最像劇中角色

看著這六個人就會不知不覺露出微笑，每位演員都好可愛！

Netflix Korea通過Youtube公開了《殭屍校園》6位主演參加「殭屍模擬考試」的影片，朴持厚、尹燦榮、劉仁秀隊名叫「百慕大三角關係」，趙怡賢、朴所羅門、李瑜美組成「我愛你」隊。



第一課時是關於殭屍知識的筆試題目，其中一題是腦筋急轉彎「用一句話說明殭屍智慧低下的原因」，劇中飾演班長崔南拉的趙怡賢很快就猜到答案：「因為腦袋有點空。 」（韓文「有點空」和「殭屍」諧音）還主動擔任繪圖題目、畫出可愛的獨眼女殭屍，在體育課的殭屍抓人遊戲裡也是唯一存活到最後，獲勝後還主動帶隊友一起喊隊名「我愛你」，被網友稱讚聰明又溫暖、完全是現實班長：





製作組問如果真的爆發殭屍病毒誰會活最久，趙怡賢、尹燦榮和朴持厚都信心滿滿地認為是自己，朴所羅門也說：「我應該會到處殺殭屍。 」演員們一致認為和劇中角色同步率最高的就是朴所羅門，就像李秀赫面對殭屍時總是沖在前面，朴所羅門做遊戲時也總是最先挑戰，很有領導氣質。



後邊還玩了搭椅子和類似繞口令的遊戲，網友紛紛被年輕演員們的魅力迷倒：「趙怡賢真的太可愛」、「劉仁秀又吵鬧又搞笑、跟劇中完全不一樣」、「趙怡賢和朴所羅門的化學反應太好了，想看他們主演的戀愛劇」、「持厚和燦榮低調的小動作也超有愛」。



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