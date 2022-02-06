《僵尸校园》主演6人参加模拟考试！「班长」赵怡贤现实中也聪明又温暖，朴所罗门被一致评为最像剧中角色

看著这六个人就会不知不觉露出微笑，每位演员都好可爱！

Netflix Korea通过Youtube公开了《僵尸校园》6位主演参加「僵尸模拟考试」的影片，朴持厚、尹灿荣、刘仁秀队名叫「百慕大三角关系」，赵怡贤、朴所罗门、李瑜美组成「我爱你」队。



第一课时是关於僵尸知识的笔试题目，其中一题是脑筋急转弯「用一句话说明僵尸智慧低下的原因」，剧中饰演班长崔南拉的赵怡贤很快就猜到答案：「因为脑袋有点空。 」（韩文「有点空」和「僵尸」谐音）还主动担任绘图题目、画出可爱的独眼女僵尸，在体育课的僵尸抓人游戏里也是唯一存活到最后，获胜后还主动带队友一起喊队名「我爱你」，被网友称赞聪明又温暖、完全是现实班长：





制作组问如果真的爆发僵尸病毒谁会活最久，赵怡贤、尹灿荣和朴持厚都信心满满地认为是自己，朴所罗门也说：「我应该会到处杀僵尸。 」演员们一致认为和剧中角色同步率最高的就是朴所罗门，就像李秀赫面对僵尸时总是冲在前面，朴所罗门做游戏时也总是最先挑战，很有领导气质。



后边还玩了搭椅子和类似绕口令的游戏，网友纷纷被年轻演员们的魅力迷倒：「赵怡贤真的太可爱」、「刘仁秀又吵闹又搞笑、跟剧中完全不一样」、「赵怡贤和朴所罗门的化学反应太好了，想看他们主演的恋爱剧」、「持厚和灿荣低调的小动作也超有爱」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻