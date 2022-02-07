已經按捺不住激動的心了！宋仲基&李敏鎬&李鍾碩&池昌旭，一大票帥哥男神正在朝我們招手XD

2022年一定是韓劇井噴的年份，因為一大波韓劇男神集結到來！

禹棹奐

2022年1月就退伍的禹棹奐已經敲定了回歸作，與朴誠雄、李相二一起出演Netflix自作韓劇《獵犬們》，故事圍繞三名追逐金而錢進入高利貸世界的年輕人被捲入巨大勢力的故事，禹棹奐的復出作值得期待。



李敏鎬

去年4月就有網友拍到李敏鎬在拍攝Apple TV作品《Pachinko柏青哥》的路透照，故事改編自韓裔作家李珉貞（音譯）的《紐約時報》 暢銷小說，故事由一段不被世俗認可的孽戀開始，接著講述一個韓國家庭，四個年代的移民歷史，李敏鎬飾演一名與惡勢力勾結的商人，個性神秘，他將展開一段招來意想不到後果的禁忌之戀。該劇已經定檔3月25日全球開播，讓我們一起期待韓劇男神的回歸！！



宋仲基

《黑道律師文森佐》之後宋仲基人氣重返巔峰，趁熱打鐵的他又迅速結下了《財閥家的小兒子》，這是一部關於大財閥中的復仇故事，講述被誣 陷私吞資金而被財閥家殺害的尹賢宇（宋仲基飾），重生后成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並展開報仇。



蘇志燮

婚後十分低調的蘇志燮這次攜手美女演員林秀香上演了《Dr.Lawyer》，講述了因造假手術失去一切、 成為醫療訴訟專門律師的天才外科醫生（蘇志燮飾）和因手術失去唯一親人和戀人的醫療犯罪專門部檢察官（林秀香飾）見面后，處罰那些通過財富和權力來決定生命順序的人們，安慰無辜的受害者的故事。



池昌旭

許久未見的池昌旭聽到了粉絲的吶喊，終於出來營業了！將搭檔秀英拍攝關於臨終關懷這一題材的新劇《說出你的願望》，講述了死裡逃生的青年在接到社會服務命令后，與醫院工作人員一起聽取生命將終結的人們最後心願，讓他改變對生命的看法，是一部充滿歡笑與淚水的治癒韓劇。



李鍾碩

李鍾碩的退伍復出作，積累了多少粉絲的期待啊。 帥中自帶痞氣，痞氣又不缺正義的他這次要在新劇《Big Mouth》詮釋的是一位三流律師，在他為一起殺人案訴訟進行調查時，與老婆一起遇到很多離奇、古怪詭異的事情，看他如何在監獄裡靠著一張嘴「黑吃黑」。 哦，對了，女主角是潤娥，這兩人的CP已經被很多網民稱為「顏值CP天花板」了。



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