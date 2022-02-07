已经按捺不住激动的心了！宋仲基&李敏镐&李钟硕&池昌旭，一大票帅哥男神正在朝我们招手XD

2022年一定是韩剧井喷的年份，因为一大波韩剧男神集结到来！

禹棹奂

2022年1月就退伍的禹棹奂已经敲定了回归作，与朴诚雄、李相二一起出演Netflix自作韩剧《猎犬们》，故事围绕三名追逐金而钱进入高利贷世界的年轻人被卷入巨大势力的故事，禹棹奂的复出作值得期待。



李敏镐

去年4月就有网友拍到李敏镐在拍摄Apple TV作品《Pachinko柏青哥》的路透照，故事改编自韩裔作家李珉贞（音译）的《纽约时报》 畅销小说，故事由一段不被世俗认可的孽恋开始，接著讲述一个韩国家庭，四个年代的移民历史，李敏镐饰演一名与恶势力勾结的商人，个性神秘，他将展开一段招来意想不到后果的禁忌之恋。该剧已经定档3月25日全球开播，让我们一起期待韩剧男神的回归！！



宋仲基

《黑道律师文森佐》之后宋仲基人气重返巅峰，趁热打铁的他又迅速结下了《财阀家的小儿子》，这是一部关於大财阀中的复仇故事，讲述被诬 陷私吞资金而被财阀家杀害的尹贤宇（宋仲基饰），重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并展开报仇。



苏志燮

婚后十分低调的苏志燮这次携手美女演员林秀香上演了《Dr.Lawyer》，讲述了因造假手术失去一切、 成为医疗诉讼专门律师的天才外科医生（苏志燮饰）和因手术失去唯一亲人和恋人的医疗犯罪专门部检察官（林秀香饰）见面后，处罚那些通过财富和权力来决定生命顺序的人们，安慰无辜的受害者的故事。



池昌旭

许久未见的池昌旭听到了粉丝的呐喊，终於出来营业了！将搭档秀英拍摄关於临终关怀这一题材的新剧《说出你的愿望》，讲述了死里逃生的青年在接到社会服务命令后，与医院工作人员一起听取生命将终结的人们最后心愿，让他改变对生命的看法，是一部充满欢笑与泪水的治愈韩剧。



李钟硕

李钟硕的退伍复出作，积累了多少粉丝的期待啊。 帅中自带痞气，痞气又不缺正义的他这次要在新剧《Big Mouth》诠释的是一位三流律师，在他为一起杀人案诉讼进行调查时，与老婆一起遇到很多离奇、古怪诡异的事情，看他如何在监狱里靠著一张嘴「黑吃黑」。 哦，对了，女主角是润娥，这两人的CP已经被很多网民称为「颜值CP天花板」了。



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