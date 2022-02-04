除了男女主角，《僵尸校园》里这一对CP也超有好感！获韩网友封为「阿拉伯相+豆腐相」，从人设到外貌都化学反应超强

Netflix漫改剧《僵尸校园》讲述孝山高中爆发可传染的僵尸病毒，医护人员和警察都被隔绝在外，幸存的学生们只能靠自己对抗僵尸活下去的故事，1月28日公开后连续5天占据全球TV Show榜单第一。 很多学生和成人主角都有让人泪目的心路历程，除了男女主角之外，「班长CP」也受到很多人喜爱！
这一对就是赵怡贤饰演的班长崔南拉和朴所罗门饰演的李秀赫：一个是表面上性格高冷、实际上只是防御心理太强的模范生，一个是成绩差劲但很受欢迎的不良少年，完全是经典搭配。
两人都暗暗喜欢对方，秀赫怕南拉发现自己的小心思而不叫她名字、只称呼班长，南拉也因此一直感到失落。 直到南拉被咬后接近僵尸化的瞬间，秀赫的一声「南拉呀」把她拉回清醒。
为了不让其他同学排斥被咬的南拉，秀赫更主动把两人的手绑在一起，这就是真爱了吧！
确定彼此心意后南拉给秀赫轻轻一吻，秀赫也紧紧拉住南拉的手，情窦初开的小情侣真的超可爱~
后来在天台上遭遇尹奎男袭击时，南拉也发挥自己半人半尸的强大力量把奎男抛下楼、救了秀赫。 两位演员一个轮廓立体、肤色健康，一个线条温润、白皙细腻，用韩国网友的话来讲就是「阿拉伯相」和「豆腐相」，完全是必胜搭配、「阿拉伯豆腐就是真理」！
第一季结尾，感染僵尸病毒但保持清醒的南拉没有离开学校，和同学们重逢后表示还有事要做便从楼顶飞身跃下，秀赫望著她离开的方向露出浅浅笑容。 这个ending让人超级期待第二季，好想知道大家后来的命运啊！拜托班长CP一定要幸福~
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究