4大韩冬赏雪好去处：在那里都令人想大声唱出「Let it go~」的国度！ 除了男女主角，《僵尸校园》里这一对CP也超有好感！获韩网友封为「阿拉伯相+豆腐相」，从人设到外貌都化学反应超强 【有片】私生饭行为越界终於有爱豆面对面杠上了！NCT Yuta竖中指没被骂更被网友支持

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