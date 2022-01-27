高中生對抗驚悚血腥喪屍！Netflix 全新喪屍劇《殭屍校園》將在28日上線，製作特輯搶先公開

Netflix 驚悚劇集《殭屍校園》由尹燦榮、朴持厚、趙怡賢、朴所羅門、劉仁秀、孫相淵、李奎炯、金炳哲等人主演，改編自朱東根創作連載於 Webtoon 的同名網路漫畫。

講述喪屍病毒肆虐的孝山高中裡，無路可逃的人們和想要營救他們的人們經歷了無法預測的極端狀況後發生的故事。雖然這次的背景是在校園，但依舊是非常血腥、驚悚，全劇被列為19禁歲以下禁看。之前公開的預告中，看到海量殭屍奔跑、殭屍各種移動方式，馬上在網路上引發熱烈討論。



近日，Netflix 方面也先公開製作特輯！李在奎導演提到：「我們看過很多殭屍電影，但是只有少數幾部是以學生當主角，在學校這種青少年聚齊的空間，他們必須靠自己生存下去，必須逃離變成殭屍的朋友，這些特點都與其他的殭屍電影大不同。」



李在奎導演更提到在每個場景、色彩都投入很多心思，像是打造100公尺長的佈景，可以說是蓋了一棟四層樓的學校啊！為了讓整部片看起來更寫實，有很多是一鏡到底的鏡頭，演員們也都要學會殭屍的動作。



而《殭屍校園》確定在1月28日上線，李在奎導演也提到觀賞前的注意事項：「有多種細微的聲音，因為題材和殭屍有關，所以請把音量調大，這樣才能更享受。房間的燈光、螢幕亮度暗一點，這樣就能享盡樂趣。」



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