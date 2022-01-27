高中生对抗惊悚血腥丧尸！Netflix 全新丧尸剧《僵尸校园》将在28日上线，制作特辑抢先公开

Netflix 惊悚剧集《僵尸校园》由尹灿荣、朴持厚、赵怡贤、朴所罗门、刘仁秀、孙相渊、李奎炯、金炳哲等人主演，改编自朱东根创作连载於 Webtoon 的同名网路漫画。
讲述丧尸病毒肆虐的孝山高中里，无路可逃的人们和想要营救他们的人们经历了无法预测的极端状况后发生的故事。虽然这次的背景是在校园，但依旧是非常血腥、惊悚，全剧被列为19禁岁以下禁看。之前公开的预告中，看到海量僵尸奔跑、僵尸各种移动方式，马上在网路上引发热烈讨论。
近日，Netflix 方面也先公开制作特辑！李在奎导演提到：「我们看过很多僵尸电影，但是只有少数几部是以学生当主角，在学校这种青少年聚齐的空间，他们必须靠自己生存下去，必须逃离变成僵尸的朋友，这些特点都与其他的僵尸电影大不同。」
李在奎导演更提到在每个场景、色彩都投入很多心思，像是打造100公尺长的布景，可以说是盖了一栋四层楼的学校啊！为了让整部片看起来更写实，有很多是一镜到底的镜头，演员们也都要学会僵尸的动作。
而《僵尸校园》确定在1月28日上线，李在奎导演也提到观赏前的注意事项：「有多种细微的声音，因为题材和僵尸有关，所以请把音量调大，这样才能更享受。房间的灯光、萤幕亮度暗一点，这样就能享尽乐趣。」
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