《那年，我们的夏天》花絮：崔宇植被孔刘起诉XD 诚心道歉：求大家再饶恕我一次！

崔宇植被起诉了，罪名是「侮辱孔刘」，哈哈哈哈哈（不厚道地笑出了声）！
事情还要从很久之前的画画事件说起。 在热播剧《那年，我们的夏天》里崔宇植扮演的崔雄是一名插画师，光靠画画就可以收入颇丰。戏外，崔宇植被要求为自己经纪公司里的其他艺人画像来考验他现实世界中的画技如何，他画的对象包括了孔刘、金材昱、徐玄振、郑有美、裴秀智、南柱赫等人。 只是其他人的肖像画都很正常，只有孔刘一个人被画成了恐龙，可能是因为孔刘是典型的「恐龙相」吧。 看到自己被化成动物，孔刘「气得」大吐槽「为什么只有我不是人类」。
很多人都以为这事情到此为止了，万万没想到居然还有后续。在经纪公司Youtube播出的花絮中，崔宇植收到了起诉状，罪名则是「侮辱罪」，假装画孔刘，让受害者心惊胆战，无论从哪个角度看画的都不是完美的人类孔刘，而是把他画成了动物，使得所有人在看周边事物时都视角崩坏，所有的情绪都被「好可爱」所掌控，完全无法进行日常生活。
看完诉状之后，崔宇植也「真心道歉」，称：「我并没有那个意思，我觉得很有趣的画画居然引发了这么大的问题，对此真心向各位道歉，对不起，求大家再饶恕我一次。 」
小编先说秀智和郑有美也应该「起诉」崔宇植了，画的都是什么啊（笑）
实际上孔刘根本没有真的生气啦，起诉状也是经纪公司玩的梗。不然孔刘也不会专门录了一段影片鼓励后辈，称赞他是「研究一直都很好的优秀演员，不愧是我弟弟」！什么时候能看到兄弟俩再次搭档拍戏呢？
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