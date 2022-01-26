人气超甜漫画《社内相亲》翻拍韩剧！首版预告公开：脸蛋天才CEO安孝燮，突然向金世正求婚

SBS新月火剧《社内相亲》故事改编自 Yeondam 创作的网路漫画《我和社长相亲相爱》，讲述隐藏身份和公司代表相亲的职员间的浪漫爱情喜剧故事。

▼安孝燮饰演拥有出众的外貌、天生的财力、卓越的事业能力的完美男主人公CEO「姜泰武」。他是 K-FRESH 唯一的接班人，虽然冷漠刻薄，但在职员之间被称爲「老板的脸蛋是福利」，是有著耀眼存在感的人物。公开的剧照中，安孝燮在自己的办公室里检查资料，展现只沉迷於工作的工作狂姜泰武的日常生活，帅气西装造型也让人心动！



▼金世正饰演「申夏莉」，代替朋友前往相亲时发现对方是公司的代表。公开的剧照中，是担任食品开发组研究员的申夏莉的职场生活，她身穿白色大褂、脖子上挂著职员证正在专心研究食品，即使被工作埋没的疲惫的日常生活中，她依然充满正能量。



近日，公开首版预告！姜泰武向相亲第一次见面的女人求婚：「我要跟今天的相亲对象陈妍书（薛仁雅 饰）结婚！而且我对陈妍书...很满意！」他的相亲对象其实是陈妍书的好友

申夏莉，本来是想搞砸相亲，但却被代表看上了 XD 姜泰武甚至向鹦鹉一样天天跟她求婚：「为什么不想和我结婚呢？」申夏莉：「全部...全部都不喜欢。」太期待两人的化学反应啦！



另外，《社内相亲》由《奇怪的搭档》、《油腻的Melo》朴善浩导演执导，《没礼貌的英爱小姐17》韩雪熙、洪宝熙编剧合作打造，预计在2月21日首播，可以在 Netflix 收看。

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