《那年，我們的夏天》今晚迎接大結局！崔宇植＆金多美發表終映感想：「人生中最棒的瞬間，真的很幸福」

《那年，我們的夏天》第15集中，崔雄（崔宇植 飾）和妍秀（金多美 飾）在幸福的頂峰感受到了不幸。

作爲「高午」插畫家一路成功地崔雄，在個人展示會結束後受到苛刻的評價，妍秀則因為唯一一家人的奶奶（車美京 飾）健康惡化流下眼淚，展示會最後一天，兩人出現了遺憾的分歧。妍秀：「我以為...我又把一切搞砸了。」崔雄也安慰她：「妳不會搞砸任何事情。」後記中，崔雄向妍秀說：「我想和你一起去。」並提議一起去留學。



今天（25日）將播出最後一集，崔雄、國延秀將就留學問題面臨苦惱和矛盾。而一直以來讓觀眾又笑又哭又心動的「雄妍秀」CP能否守住永遠的愛情備受期待。對此，崔宇植、金多美在最後一集之前傳達看點和最後的問候。



崔宇植表示：「展現角色們過著怎樣的生活和堅持下來的日記本結束後，會幫助大家想像他們以後會如何生活。」提高了期待感。接著他說：「拍攝約5個月左右，真的無法忘記，我人生中最棒的瞬間，感覺很幸福。通過《那年，我們的夏天》作為演員經歷了幸福的日子，作品和角色們受到觀眾們的喜愛，所以更加觸動人心。我更加努力以更好的作品與大家見面，非常感謝大家的收看和喜愛。」



金多美也叮囑道：「崔雄和國妍秀會以什麼樣的管道成長和建立關係，希望大家想象著是另一個開始而不是結束。」她還表示：「幾個月來一直作爲國妍秀生活，真的很幸福。感謝導演、工作人員們送上難忘的回憶。作爲妍秀的日子沒剩多少時間了，雖然很遺憾，但是希望大家能一直關注雄和妍秀的故事。」



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