《那年，我们的夏天》今晚迎接大结局！崔宇植＆金多美发表终映感想：「人生中最棒的瞬间，真的很幸福」

《那年，我们的夏天》第15集中，崔雄（崔宇植 饰）和妍秀（金多美 饰）在幸福的顶峰感受到了不幸。

作爲「高午」插画家一路成功地崔雄，在个人展示会结束后受到苛刻的评价，妍秀则因为唯一一家人的奶奶（车美京 饰）健康恶化流下眼泪，展示会最后一天，两人出现了遗憾的分歧。妍秀：「我以为...我又把一切搞砸了。」崔雄也安慰她：「你不会搞砸任何事情。」后记中，崔雄向妍秀说：「我想和你一起去。」并提议一起去留学。



今天（25日）将播出最后一集，崔雄、国延秀将就留学问题面临苦恼和矛盾。而一直以来让观众又笑又哭又心动的「雄妍秀」CP能否守住永远的爱情备受期待。对此，崔宇植、金多美在最后一集之前传达看点和最后的问候。



崔宇植表示：「展现角色们过著怎样的生活和坚持下来的日记本结束后，会帮助大家想像他们以后会如何生活。」提高了期待感。接著他说：「拍摄约5个月左右，真的无法忘记，我人生中最棒的瞬间，感觉很幸福。通过《那年，我们的夏天》作为演员经历了幸福的日子，作品和角色们受到观众们的喜爱，所以更加触动人心。我更加努力以更好的作品与大家见面，非常感谢大家的收看和喜爱。」



金多美也叮嘱道：「崔雄和国妍秀会以什么样的管道成长和建立关系，希望大家想象著是另一个开始而不是结束。」她还表示：「几个月来一直作爲国妍秀生活，真的很幸福。感谢导演、工作人员们送上难忘的回忆。作爲妍秀的日子没剩多少时间了，虽然很遗憾，但是希望大家能一直关注雄和妍秀的故事。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻