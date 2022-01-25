又又又一位女星要結婚了！孫淡妃親筆信傳達婚訊，5月13日和小5歲男友成婚，去年末曾曬熱吻照

2022年的一月，韓娛圈不斷傳來好消息。

繼朴信惠、崔泰俊舉辦婚禮，朴世榮、郭正旭發佈婚訊之後，歌手兼女演員孫淡妃也公開了即將結婚的喜訊，將於5月13日舉行婚禮，和男友、速滑教練李奎爀步入婚姻殿堂。

25日，孫淡妃在個人IG上公開手寫信，親自向粉絲和網友傳達了好消息。 孫淡妃在信中表示：「我找到了想要共度餘生的人，和他在一起時的我最像我自己，和他在一起會開心微笑，是他讓我知道了什麼是幸福。 婚後的我也將繼續活動，展現更好的面貌。 」



2021年12月2日，孫淡妃被韓媒曝光戀情，女方在2021年年初與韓國知名速滑運動員李奎赫確定了戀愛關係。 男方比她小五歲，兩人戀愛期間沒有向周圍的好友隱瞞他們的關係，雙方的家人和朋友都知道他們正在小心翼翼地戀愛中，這段感情也得到了周圍家人朋友的支持。2021年最後一天，孫淡妃大方曬出兩人的Kiss照，當時就有不少人猜測他們是不是快要結婚了。



孫淡妃於1983年出生，最開始以solo歌手出道，之後轉型成為演員，出演了作品《光與影》、《家人為何這樣》、《警察夫人2》等，後來因出演《山茶花開時》中「香美」一角而被廣大韓劇迷所熟知，出色的演技獲得了大家的關注和認可。

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