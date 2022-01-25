又又又一位女星要结婚了！孙淡妃亲笔信传达婚讯，5月13日和小5岁男友成婚，去年末曾晒热吻照

2022年的一月，韩娱圈不断传来好消息。

继朴信惠、崔泰俊举办婚礼，朴世荣、郭正旭发布婚讯之后，歌手兼女演员孙淡妃也公开了即将结婚的喜讯，将於5月13日举行婚礼，和男友、速滑教练李奎爀步入婚姻殿堂。

25日，孙淡妃在个人IG上公开手写信，亲自向粉丝和网友传达了好消息。 孙淡妃在信中表示：「我找到了想要共度余生的人，和他在一起时的我最像我自己，和他在一起会开心微笑，是他让我知道了什么是幸福。 婚后的我也将继续活动，展现更好的面貌。 」



2021年12月2日，孙淡妃被韩媒曝光恋情，女方在2021年年初与韩国知名速滑运动员李奎赫确定了恋爱关系。 男方比她小五岁，两人恋爱期间没有向周围的好友隐瞒他们的关系，双方的家人和朋友都知道他们正在小心翼翼地恋爱中，这段感情也得到了周围家人朋友的支持。2021年最后一天，孙淡妃大方晒出两人的Kiss照，当时就有不少人猜测他们是不是快要结婚了。



孙淡妃於1983年出生，最开始以solo歌手出道，之后转型成为演员，出演了作品《光与影》、《家人为何这样》、《警察夫人2》等，后来因出演《山茶花开时》中「香美」一角而被广大韩剧迷所熟知，出色的演技获得了大家的关注和认可。

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